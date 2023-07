Für die Liebe ist es nie zu spät

Bei einer Veranstaltung auf der Pferderanch von Züchter Andrea Valenti kommt es zu einer Katastrophe. Ein Feuer bricht aus und drei Pferde werden in den Ställen so schwer verletzt, dass Valenti sie erschießen muss. Der langjährige Angestellte Silvio gerät in den Verdacht, Feuer aus Rache gelegt zu haben, da er von Valenti schlecht behandelt wurde. Doch als rauskommt, dass der Züchter hoch verschuldet ist und nun mit einer hohen Versicherungssumme rechnen kann, konzentrieren sich die Ermittlungen auch auf ihn als möglichen Täter. Don Matteo erkennt schließlich die Wahrheit und verhilft nebenbei Andrea Valenti zur Versöhnung mit seiner Freundin Sara und deren kleinem Sohn Simone.