Skandal in der Stadt

Hoteldirektor Antonio Belli wird erschossen aufgefunden. Im Zuge der Ermittlungen findet die Polizei heraus, dass Belli ein Erpresser war, der in seinem Hotel mit versteckter Kamera kompromittierende Aufnahmen gemacht hat, um wohlhabende Gäste zu erpressen. Dank der Videos findet die Polizei vier Erpressungsopfer. Cinzia Pancrazi, die hübsche Frau des Krimiautors Lodovico Pancrazi, wird dabei schnell zur Hauptverdächtigen, da ein Tankwart sie in der Nähe des Tatorts gesehen hat. Nachdem immer mehr Indizien für Cinzia als Täterin sprechen, gesteht Lodovico die Tat. Doch Don Matteo und auch Capitano Anceschi glauben nicht an die Schuld Lodovicos. Nerino und Maresciallo Cecchini bringen schließlich Don Matteo und die Polizei auf die Fährte des wahren Täters.