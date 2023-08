Lampenfieber

Im Theater von Gubbio soll das Theaterstück Anna Karenina mit der bekannten Schauspielerin Irina Platt aufgeführt werden. Während der ersten Proben kommt es jedoch zur Katastrophe als eine herabfallende Requisite den Beleuchter Federico erschlägt. Festgenommen wird daraufhin Walter Elefanti, ein Mitarbeiter des Theaters, der angeblich einen Groll gegen den Regisseur des Theaterstücks hegt. Don Matteo glaubt jedoch nicht an die Schuld Walters und ermittelt in eigener Regie. Unterdessen geht es der abergläubischen Hauptdarstellerin Irina Platt nervlich immer schlechter und es kommt sogar soweit, dass sie ihre Rolle an eine jüngere Kollegin abgeben muss. Als Don Matteo schließlich dahinterkommt, dass heimlich verabreichte Medikamente an Irinas Zustand schuld sind, fährt er mit ihr ins Theater und stellt den wahren Täter in einem würdigen Schlussakt.