Caterina Cecchini ist außer sich vor Glück, denn sie hat bei einer Quizshow einen Aufenthalt in der luxuriösen Schönheitsfarm "Ever Green" gewonnen. Während der Maresciallo seine Frau nur ungern alleine dorthin lässt, trifft auf der Schönheitsfarm die bekannte amerikanische Schauspielerin Corinna Campbell mit ihrer Tochter ein. Ausgerechnet Capitano Anceschi ist es, der beim Angeln am nächsten Morgen die Leiche der Schauspielerin in einem See findet. Als sich herausstellt, dass sie ermordet wurde, schleust er Maresciallo Cecchini als Gast in die Schönheitsfarm ein. Dies führt nicht nur zu Verwicklungen mit seiner Frau, sondern schließlich in Zusammenarbeit mit Don Matteo, auch auf die richtige Fährte.