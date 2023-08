Schönheiten

Starfotograf Alberto Meia ist mit drei Models zu einem Fotoshooting nach Gubbio gekommen. Diese Veranstaltung endet in einer Tragödie als das junge Model Viviana ermordet aufgefunden wird. In Verdacht gerät zunächst die junge Maria, die das Opfer kurz zuvor beraubt hatte. Da Maria der Polizei gegenüber sehr verschlossen ist, wird sie in die Obhut Don Matteos übergeben. Dieser glaubt ohnehin nicht, dass Maria Viviana etwas angetan hat, hat aber in Maria nun eine wichtige Zeugin. Mit ihrer Hilfe kommt Don Matteo schließlich den wahren Hintergründen auf die Spur.