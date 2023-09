Dr. De Cortalo sucht Unterschlupf im Kloster von Gubbio. Er ist Beteiligter in einem großen Bestechungsskandal, hat wichtige Dokumente dabei und große Angst, dass ihm vor dem Prozess noch jemand etwas antun könnte. Obwohl die Brüder des Klosters ihn freundlich aufnehmen, fühlt De Cortalo sich nicht wohl. Sein schlechtes Gefühl scheint ihn auch nicht getäuscht zu haben, denn am nächsten Morgen wird er tot aufgefunden. Verdächtige in der Sache sind schnell gefunden, da am Tatort Montani, einer der Handlanger von Ingenieur Boldrini, dem Hauptbeschuldigten im Bestechungsskandal, entdeckt wird. Der Bischof wendet sich unterdessen an Don Matteo, da er einen größeren Skandal im Kloster vermeiden möchte. Don Matteo soll für den Bischof ermitteln, was wirklich in dieser Nacht vorgefallen ist. So zieht der Pfarrer für ein paar Tage ins Kloster und kann letztendlich das Geheimnis des Klosters lüften.