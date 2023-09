Der 13-jährige Dario lebt mit seinem Vater in ärmlichen Verhältnissen in einer alten Baracke. In ihrer Nachbarschaft versteckt sich seit einiger Zeit Angelo, der sich mit Dario angefreundet hat und den Dario mit Essen und Zeitungen versorgt. In der Nacht hört Dario Schüsse und rennt besorgt zu Angelo. Dieser liegt sterbend auf dem Boden, kann Dario allerdings mit letzter Kraft noch einen Hinweis auf die Täter geben. Von nun an schwebt der Junge in ernster Gefahr, denn die Täter waren niemand geringeres als die Handlager von Ferdinando Coppola, einem gefährlichen Gangsterboss. Da der Junge allerdings weder mit der Polizei, noch mit der anrückenden Staatsanwältin kooperieren möchte, nimmt Don Matteo ihn und seinen Vater in Obhut. Die Gangster geben die Jagd auf den einzigen Zeugen allerdings nicht auf und so kommt es zum entscheidenden Showdown im Pfarrhaus.