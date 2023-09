Drei Hochzeiten und ein Weihnachtsmann

Beim nächtlichen Einbruch in die Wohnung von Guido und Magdalena Buzzoni wird der Täter von der Hausherrin ertappt. Dieser tötet sie daraufhin und flüchtet unerkannt. Die Indizien deuten alle auf Michele Frantoni, da das Eindringen über die Dächer Gubbios als Spezialität des "Weihnachtsmann" genannten Michele gilt. Michele befindet sich gerade in der Kirche, um seine Gabriella zu heiraten, als er noch vor der Zeremonie verhaftet wird. Für Gabriella bricht eine Welt zusammen und Don Matteo versucht ihr zu helfen. Er ermittelt im Umkreis der Buzzonis und in der Familie Micheles und entdeckt zusammen mit Maresciallo Cecchini schließlich die entscheidende Spur zum wahren Täter.