Der Schachkönig

In Gubbio findet ein großes Schachturnier statt, bei dem die Spielzüge mit lebenden Darstellern auf der Piazza Grande durchgeführt werden. Die große Favoritin bei dem Turnier ist Ludovica Poragovadjuk. Doch das prestigeträchtige Turnier hat mit einigen Störungen zu kämpfen. Nicht nur, dass die Favoritin ständig belästigt wird, es werden auch gezielt Anschläge auf ältere Zuschauer verübt. Dabei wird den Opfern immer in ein Bein geschossen und anschließend eine Schachfigur vom selbsternannten "König des Schachs" an die Polizei geschickt. Die Polizei und auch Don Matteo sind zunächst völlig ratlos, kommen aber schließlich anhand der Schachfiguren dem Täter auf die Spur.