In Gubbio findet ein Wettbewerb im Drachenfliegen statt. Bei der Veranstaltung stürzt der Teilnehmer Francesco Monti mit seinem Drachen ab und stirbt. Nachdem zunächst alle an einen Unfall glauben, stellt sich jedoch heraus, dass Francescos Drachen manipuliert wurde. Der erste Verdächtige in dem Fall ist Federico Tornabuoni, ein Rivale von Francesco im Drachenfliegen. Zudem hatte ihn seine hübsche Freundin Anna für Francesco verlassen. Federicos Freund Edoardo und Don Matteo gelingt es, Federicos Unschuld zu beweisen. Dem wahren Täter kommt Don Matteo dann allerdings erst nach einem Hinweis Pippos auf die Schliche.