Wozu sind wir auf der Welt?

Jeden Tag sterben in Deutschland 25 Menschen durch Suizid, weil sie in ihrem Leben keinen Sinn mehr sehen. Depressionen und Burnout-Symptome nehmen zu und haben ihre Ursache oft in einer inneren Leere. Diese Leere ist jedoch nur das Symptom. Dahinter verbirgt sich der Wunsch nach Lebendigkeit und einem sinnerfüllten Leben. Diese Lebensfülle können wir erlangen, wenn wir uns die Frage beantworten: "Wozu sind wir auf der Welt?" Darüber spricht Moderator Volker Niggewöhner mit Pater Gregor Lenzen, CP.