"Wir haben keine Tränen mehr"

Täglich erreichen uns Berichte über den Krieg in der Ukraine. Die Steyler Missionare haben beschlossen, ihre Niederlassungen in der Ukraine nicht zu verlassen. Die Gemeinden sind heute Anlaufstellen für Flüchtlinge, die Priester spenden Trost und die Gemeinde rückt noch näher zusammen. "grenzenlos" hatte die Gelegenheit mit einer Mutter zu sprechen, die ihren Sohn verloren hat, mit einem Soldaten, der in Bachmut an der Front kämpfte und mit Missionaren die "ihre Stellung in der Ukraine halten". Was bedeutet diesen Menschen ihr christlicher Glaube? Ist Vergebung oder gar Versöhnung möglich?