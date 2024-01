Der Kirche ein Dorf geben

Wohin man auch schaut: Es gibt nicht genug passenden Wohnraum in Deutschland. Allein in Baden-Württemberg sollen 70.000 Wohnungen fehlen, laut dem Branchenverband der Bauwirtschaft. Also leben viele in vier Wänden, die viel zu klein oder viel zu groß sind. Und einige haben sich auch schon gefragt: Wie will ich eigentlich wohnen? Wenn zum Beispiel ein neuer Lebensabschnitt anfängt. Bezahlbar soll die Wohnung oder das Haus sein, eine passende Größe haben. Aber ansonsten? Was und wen brauche ich um mich herum? Gutes Wohnen, das wollen auch kirchliche Wohnprojekte in Baden-Württemberg möglich machen. Gezeigt wird dazu ein Ausschnitt aus dem Film "Der Kirche ein Dorf geben" von Dominik Wessely, in dem die Geschichte des kirchlichen Wohnungsbaus mit zwei Beispielen aus Stuttgart und Tettnang am Bodensee beschrieben wird. Moderation: Caroline Haro-Gnändinger.