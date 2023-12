Gebt Gott, was Gottes ist

Müssen Christen Steuern zahlen? Unter anderem mit dieser bewusst leicht provokativen Frage setzt sich Pastor Christian Wegert in dieser Ausgabe von Arche TV auseinander. Dabei legt er auch das Bibelwort aus Markus 12, Vers 17 zugrunde: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Pastor Wegert möchte veranschaulichen, was Jesus damit meint.