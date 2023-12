Das höchste Gebot (1/2)

Was ist wirklich wichtig? Diese Frage hat sich wahrscheinlich jeder und jede schon einmal gestellt. Entweder im Privaten oder im Beruflichen Umfeld. Auch Jesus wird mir dieser Thematik konfrontiert, als ihn die Schriftgelehrten fragen, welches das wichtigste Gebot sei. Welche Antwort Jesus darauf gab und was man daraus lernen kann, hört man in der heutigen Predigt von Pastor Christian Wegert.