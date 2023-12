Erschreckt nicht (2/2)

Im ersten Teil der Predigt, machte Christian Wegert bereits deutlich, dass Jesus durch seine Worte in der Endzeitrede, praktische Hilfen und seelsorgerliche Ermutigungen für Krisenzeiten geben will. Heute wird er auf vier dieser Aspekte weiter eingehen. (Die Sendung wurde während des 1. Corona Lockdowns in Deutschland aufgenommen).