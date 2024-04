Blicket zu mir, all ihr Enden der Erde

"Blicket zu mir, all ihr Enden der Erde", sagt Jesaja im Namen von Gott dem Volk Israel. Aber wieso sollen sie auf ihn schauen? Welche Geschichte steckt hinter dem Satz? Welche Hoffnung und Einfachheit hier im Verborgenen liegt und warum diese Botschaft so anders ist, als alles andere und welche Bedeutung sie auch heute noch hat, erklärt Christian Wegert in seiner Predigt.