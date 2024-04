Hoffnung durch die Auferstehung (1/2)

An Ostern feiern Christen auf der ganzen Welt die Auferstehung von Jesus. Selbst in schweren Zeiten ist dieses Ereignis ein Anlass zur Hoffnung und Freude. In seiner Predigt teilt Pastor Christian Wegert verschiedene Gründe mit, warum man sich über die Auferstehung von Jesus freuen darf.