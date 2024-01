Berührender Spielfilm über Bart Millard, den Sänger der Band MercyMe, und die Entstehungsgeschichte des weltweit erfolgreichen Songs "I Can Only Imagine". Der kleine Bart leidet unter seinem gewalttätigen Vater Arthur (Dennis Quaid). Erst als junger Mann kann er den schwierigen Familienverhältnissen entkommen. Bart (J. Michael Finley) schließt sich einer Band an, auf die der Manager Scott Brickell (Trace Adkins) aufmerksam wird. Doch für den großen Durchbruch reicht es noch nicht. Bart erkennt, dass er zunächst mit seinem Vater reinen Tisch machen muss. Nach Hause zurückgekehrt, stellt er fest, dass Arthur inzwischen Christ geworden ist. Doch viel gemeinsame Zeit bleibt ihnen nicht mehr…