Vom Ölfeld in die Mission

In einer Jugendstunde hört Gerry vom Evangelium und der unabhängigkeitsliebende Abenteurer erkennt: Ich brauche Jesus. Von da an erlebt er, wie Jesus ihn an den ungewöhnlichsten Orten dieser Welt gebraucht, um das Evangelium zu verkündigen und seiner verfolgten Gemeinde zu dienen.