Bibeln für ein ganzes Parlament

Unter Saddams Regime im Irak sind Unterricht und Bücher in den kurdischen Sprachen verboten. Doch mit Hilfe von Open Doors beginnt eine Bibelgesellschaft, das Neue Testament in den kurdischen Muttersprachen zu drucken. Und plötzlich will jeder dieses besondere Buch. Gerry Brugmann berichtet, wie Gott jede Situation nutzen kann, um seine Frohe Botschaft zu verbreiten.