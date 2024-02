Ulrike und David lebten in der Türkei: vertriebene Missionare

Wieder einmal steht Ulrike mit ihren Kindern allein da. Ihr Mann wurde in der Dunkelheit abgeholt und auf die Polizeiwache gebracht. Jede Woche verteilt er Bibeln in Istanbul und missioniert. Das ist in der Türkei legal, doch David landet wiederholt in Haft, wo er auch von Jesus redet. Schließlich wird er aus der Türkei vertrieben.