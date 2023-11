An Interview with God - Was würdest du ihn fragen?

1 Stunde 32 Minuten

Paul ist Journalist und seine letzte Story "Christen im Kriegseinsatz" hat ihn nach Afghanistan geführt. Zurück vom Einsatz bemüht er sich, sein Leben und seine Ehe zusammen zu halten und für seine Kameraden da zu sein, doch dass ihm selbst alles sinnlos erscheint, erzählt er niemandem. Als er einen Mann zum Interview trifft, der behauptet Gott zu sein, ist das die Chance, seine brennendsten Fragen loszuwerden. Doch anstelle von Antworten, fragt er sich bald: Was will dieser Gott von mir? Prominent besetztes Drama von 2017 mit Hill Harper (CSI: New York, The Good Doctor), David Strathairn (Good Night, and Good Luck, Lincoln), Yael Grobglas (Jane the Virgin) und Brenton Thwaites (Titans).

Bibelstelle Klicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen. Um im aktuellen Video zur passenden Stelle zu springen, wählen Sie den gewünschten Vers direkt oben im Videoplayer aus. Joh 14,6