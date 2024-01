Der Schneesturm an Heiligabend macht eine abgelegene Straße in der Nähe der Kleinstadt Summit View unpassierbar. Sieben Menschen müssen ihre Autos zurücklassen und Zuflucht in einer alten leerstehenden Kirche suchen. Jeder von ihnen trägt ein Problem mit sich herum. Während die Fremden zusammenrücken und einander helfen, entspinnt sich ein Weihnachtswunder, das ihrer aller Leben verändern wird. Thomas Kinkade, der berühmte "Maler des Lichts", fungierte bei dieser Verfilmung als Produzent.