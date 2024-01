Mary bekommt Urlaub von ihrem Job als Denkmalschützerin und reist ein Wochenende in die Berge, dort kommt sie an einem alten Haus vorbei, das sie aus frühster Kindheit kennt und das voller Erinnerungen steckt. Als sie den Auftrag bekommt, dieses Ferienhaus zu restaurieren, stürzt sie sich in die Arbeit und lernt Jack kennen, der ihre Gefühle durcheinander bringt.