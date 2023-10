Der Journalist Daniele Fano kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Gubbio. Eines Morgens wird Daniele ermordet in seinem Wagen aufgefunden. Da politische Motive nicht ausgeschlossen werden können, wird Danieles Nachfolgerin Laura Respighi unter Polizeischutz gestellt, was Capitano Anceschi das eine oder andere Mal zur Verzweiflung bringt.