Der Tote in der Bibliothek

In der Bibliothek des Vatikans wird Professor Leonardo Abbiati ermordet aufgefunden. Seine Eminenz bittet seinen Freund Don Matteo, in den Vatikan zu kommen, da er von dessen vielen erfolgreichen Ermittlungen gehört hat. Don Matteo aber besteht darauf, dass er die Fälle immer nur mit Hilfe der Polizei gelöst hat und so fordert der Vatikan offiziell die Amtshilfe von Capitano Anceschi und Maresciallo Cecchini an. Um im Vatikan nicht für Unruhe zu sorgen, ermitteln die beiden verdeckt als Missionarsschüler.