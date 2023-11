Mein Vater war im Gefängnis

Nerinos Vater Vanni Bertolacci wird aus dem Gefängnis entlassen. Um allen und vor allem sich selbst zu beweisen, dass er sich geändert hat, hat er sich von Capitano Anceschi überreden lassen, sich wieder in die Bande seines ehemaligen Komplizen Gaspare Tiburzi einzuschleusen, um diesen endlich zu überführen. Da aber alles geheim bleiben muss, keimt in Nerino der Verdacht auf, dass sein Vater wirklich wieder zu der Bande gehört. Don Matteo ist es schließlich, der die Situation und auch die Gefahr, in der Vanni sich befindet, erkennt.