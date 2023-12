Der vergiftete Kelch

In der Kirche Don Matteos wird ein Obdachloser vergiftet aufgefunden. Doch der Obdachlose war nur ein Zufallsopfer, denn das Gift war in dem Kelch, der normalerweise für das Abendmahl verwendet wird. Der Giftanschlag galt Don Matteo! Ein paar Fingerabdrücke in der Kirche führen Cecchini und Anceschi zum ehemaligen Häftling Cristoforo Camerota, der Dank Don Matteo fünf Jahre im Gefängnis saß. Doch dieser bestreitet den Giftanschlag. Und dann wird auch noch auf Don Matteo geschossen ...