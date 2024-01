Die vertauschte Reisetasche

Natalina kommt von einer einwöchigen Reise aus Pompeji zurück. Don Matteo holt sie vom Bahnhof ab. Zuvor aber vertauscht Natalina noch versehentlich ihre Reisetasche mit der einer jungen Frau namens Sabrina Giacci. Am nächsten Tag wird Sabrina ermordet aufgefunden. Als in der Kirchenwohnung eingebrochen wird und jemand Natalinas Sachen durchwühlt hinterlässt, deutet alles darauf hin, dass der Mord mit dem vertauschten Koffer in Zusammenhang steht.