Die berühmte Opernsängerin Giulia Baldeschi ist zu Gast in Gubbio und Don Matteo gibt für sie einen kleinen Empfang. Als sie sich am Abend allein auf den Rückweg nach Rom macht, kommt sie von der Fahrbahn ab und verunglückt. Es stellt sich heraus, dass jemand Giulia Beruhigungstropfen verabreicht hat. Der Unfall wurde also mutwillig herbeigeführt. Die Polizei hat schnell einen Verdacht und Don Matteo nimmt eigene Ermittlungen auf.