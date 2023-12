Tür 17: Die Weihnachtsgeschichte - von Kindern erzählt

So habt ihr die Weihnachtsgeschichte bestimmt noch nicht gehört! Wie war es damals in Bethlehem? Warum mussten Maria und Josef dorthin reisen? Wo wurde Jesus geboren? Und was hat es mit dem Stern auf sich? Dies und noch einiges mehr erzählen die Kinder aus Neuenbürg.