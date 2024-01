Getrennte Wege / Wenn ich groß bin

Willy und Wolly sind unzertrennlich. Dabei ist ihnen selber gar nicht so klar, dass sie immer alles nur zusammen machen. Ob es nicht auch mal Spaß macht mit anderen zu spielen? Die beiden wollen es mal versuchen.

Schulbusfahrer Heinrich hat eine Auszeichnung für gutes Fahren bekommen. Dies veranlasst die ganze Klasse darüber nachzudenken, was sie selbst mal werden wollen. Aber herauszufinden was das ist, ist gar nicht so einfach.