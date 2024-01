Kirche im Spannungsfeld zwischen Ost und West

In Mitteleuropa zeigt die katholische Kirche zwischen West und Ost unterschiedliche Gesichter. Wird im Erzbistum Köln leidenschaftlich und kontrovers über den Synodalen Weg diskutiert, so spielt die Kirche im Osten Deutschlands kaum mehr eine Rolle. In Polen und der Slowakei dagegen ist die Kirche andere Wege gegangen. Wie kann Dialog und Mission unter so verschiedenen Voraussetzungn gelingen? "grenzenlos" hat sich auf den Weg gemacht und unterschiedliche Gemeinden in Ost und West besucht.