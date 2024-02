Fürchte dich nicht!

Fürchte dich nicht steht schon in der Bibel, jedoch ist das nicht immer so einfach. Wieso lösen Lost-Places in Menschen ein Unbehagen aus? Und wie gehen Geisterjäger paranormalen Phänomenen nach? Diese Doku zeigt, was es mit dem Thema Angst und Grusel auf sich hat und besucht auch Drehorte bekannter Filme wie die Kirche aus der Netflix-Serie Dark.