"Gnade sei mit euch" (1/2)

Die Arche startet die Predigtserie "Gnade sei mit euch" zum Galaterbrief. Paulus schrieb diesen neutestamentlichen Brief an die Gemeinde in Galatien. Die Gläubigen dort hatten sich von dem wahren Evangelium abbringen lassen. Pastor Christian Wegert spricht in seiner Predigt über die von Paulus erklärten grundsätzlichen Fragen, zur Freiheit eines Christen, die Rolle des Glaubens, der Werke und des Gesetzes und zum Thema der Gnade.