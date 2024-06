Das Evangelium verteidigt (2/2)

"Man kann auf zwei Seinten vom Pferd fallen," meint Pastor Christian Wegert. Auf einen Seite befinden sich die Evangelikalen, die das Evangelium hochhalten und die Armen und Bedürftigen vergessen, so Wegert. Auf der anderen Seite sind die liberalen Christen, die sich um die Armen kümmern und das Evangelium vergessen. Was die Bibel zu diesem Dilemma sagt, erläutert Christian Wegert in seiner Predigt.