Dem Gesetz gestorben (2/2)

Paulus schreibt im Galaterbrief, dass er dem Gesetz gestorben ist. Durch den Glauben ist er eins mit Christus. Jesus hat am Kreuz die Strafe für Paulus' Schuld bezahlt und das Gesetz kann damit keinen Anspruch mehr an ihn richten. Das gilt für alle, die an Jesus Christus glauben. Bedeutet das, dass Christen gesetzlos leben?