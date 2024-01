Was Weihnachten 2023 in Bethlehem passiert

Der aktuelle Krieg und die Tragödien trüben die Vorfreude auf Weihnachten, besonders stark in dem Land und der Stadt, aus der Jesus selbst kam. Erfahre die Auswirkungen der aktuellen Situation und die Bedeutung des Festes in diesem neuen Kontext und höre, wie die Gemeinden vor Ort Glauben und Hoffnung bewahren. Tauche ein in ein bewegendes Interview zwischen Pastor Samuel Smadja, dem Regionalleiter von TBN aus Jerusalem und Pastor Steve Khoury aus Bethlehem.