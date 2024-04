Heiliger Johannes Paul II. - ein Vorbild für die heutige Zeit?

Der heiliggesprochene Jahrhundertpapst Johannes Paul II. war eine einzigartige Persönlichkeit von prägender Kraft und Bedeutung - nicht nur für die Kirchengeschichte, sondern auch für die säkulare, insbesondere europäische Historie. Doch Heilige haben es so an sich, dass ihre Wirkmacht als Fürsprecher und Vorbild erst nach ihrem Tod so richtig beginnt. Was der heilige Johannes Paul II. uns heute und in der Zukunft zu sagen hat, bespricht Volker Niggewöhner mit dem Franziskaner der Erneuerung Pater Paulus-Maria Tautz.