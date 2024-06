zu Gast bei Katja Suding

Politiker:innen reden häufig vor Menschen und stehen meist auf Bühnen dafür. Katja Suding, ehemalige FDP-Politikerin wusste, dass das so gar nicht ihrem Naturell entspricht, doch etwas in der Politik zu bewegen, liegt ihr sehr am Herzen. Wie es ihr elf Jahre lang als Spitzenpolitikerin ergangen ist und was es brauchte, um zu ihrer eigenen Wahrheit zu stehen, erzählt sie Moderatorin Annalia Machuy.