zu Gast bei Ex-Schiedsrichter Babak Rafati

November 2011, Zeit für die Abfahrt ins Stadion: Schiedsrichter Babak Rafati erscheint nicht wie vereinbart in der Hotel-Lobby. Kurz darauf wird er in einem kritischen Zustand in seinem Hotelzimmer aufgefunden; das erste Mal im Profifußball wird ein Spiel abgesagt, weil ein Schiedsrichter nicht erscheint. "Gott wollte mich nicht gehen lassen" - obwohl sich Babak Rafati selbst nicht als religiös bezeichnet, glaubt er fest an einen Gott. Er ist sich sicher, dass er deshalb noch leben darf, weil es jemanden gibt, der in der Nacht seines Suizidversuches nicht wollte, dass er die Welt verlässt. Johannes Seemüller spricht mit Babak Rafati zum Thema "Vertrauen".