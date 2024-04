Befreit Versöhnung wirklich?

Was bedeutet Vergebung? Kann Gottes zuvorkommende Liebe einen Menschen verwandeln und ihm die Kraft zur Versöhnung geben? Begleitet Jesus uns durch Krisenzeiten? Das sind die Fragen denen Moderator Steve Volke in der zweiten "Weitersehen"-Folge nachgeht. Außerdem geht es um Vital und seine Mutter Alphonsine aus Ruanda. Sie verloren Vater und Ehemann beim Völkermord 1994 an der Tutsi-Minderheit. Ob sie den Hass überwinden konnten? Dazu gibt es Hintergrundinfos, Buchtipps und ermutigende Worte aus der Bibel.