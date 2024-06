Der heilige Josef und die Macht der Demut

Die Demut ist ein grundlegendes Charakteristikum, eines der Fundamente echten christlichen Lebens. Der heilige Josef, der Nährvater unseres Erlösers Jesus Christus, ist ein Vorbild und Meister in dieser christlichen Tugend. Wie wir uns an der Hand Josefs in die Demut einüben können, erklärt der Franziskaner der Erneuerung Pater Paulus-Maria Tautz. Moderation: Volker Niggewöhner