Himmel

DIY steht im Englischen für Do It Yourself, was so viel bedeutet wie selber machen. Bobby Schuller erklärt, wie man im ganz gewöhnlichen Alltag als Christ leben kann. In dieser Folge geht es um das Thema Himmel. Wie kommt man in den Himmel? Wie kann man sich sicher sein, dass man bei Gott sein wird? Gott hat eine Antwort auf diese Fragen und kann Unsicherheit in Sicherheit verwandeln.