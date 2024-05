Ignatius - Der Gottsucher

Der Hl. Ignatius, ein radikaler Gottsucher, entdeckt in seiner mystischen Erfahrung am Fluss Cardoner in Spanien, dass Gott nicht nur in der Heiligen Schrift oder in der Tradition zu ihm spricht, sondern wirklich in allem gegenwärtig ist. Seine geistlichen Erfahrungen systematisiert Ignatius in seinen "Geistlichen Übungen" zu einem Weg für alle Gottsuchenden. Die ignatianischen Exerzitien sind bis heute nicht nur das spirituelle Fundament der Jesuiten weltweit, sondern haben die Gottesbeziehung tausender Menschen geprägt.