Wie betet man richtig?

"Beten ist sprechen mit Gott", heißt es in einer alten Formulierung. Aber antwortet er auch? Vielen Menschen fällt es schwer zu beten - sie wissen nicht wie. Was das Gebet ausmacht und warum es einen festen Platz in unserem Tagesablauf haben sollte, erläutert Pater Anton Lässer CP im Gespräch mit Volker Niggewöhner.