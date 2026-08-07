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1. Chronik 1,12

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 1 12 in der Gute Nachricht Bibel

Patrositer, Kasluhiter sowie der Kaftoriter, von denen die Philister herkommen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 12 in der Lutherbibel

die Patrositer, die Kasluhiter und die Kaftoriter, von denen die Philister ausgegangen sind.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 12 in der Einheitsübersetzung

die Patrositer und die Kasluhiter, von denen die Philister abstammen, ferner die Kaftoriter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 1 12 in der Elberfelder Bibel

und die Patrositer und die Kasluhiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaftoriter. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 1 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Patrositer, Kasluhiter und Kaftoriter. Die Kasluhiter sind die Vorfahren der Philister.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 12 in der Schlachter 2000

auch die Patrusiter und die Kasluchiter (von denen die Philister ausgegangen sind) und die Kaphtoriter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 1 12 in der New International Version

Pathrusites, Kasluhites (from whom the Philistines came) and Caphtorites.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 1 12 in der Hoffnung für Alle

Patrositer, Kaftoriter und Kasluhiter, von denen wiederum die Philister abstammten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-1/vers-12 [gedruckt am 07.08.2026]