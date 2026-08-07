Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 1
  5. Vers 11

1. Chronik 1,11

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 1 11 in der Gute Nachricht Bibel

Mizrajim war der Stammvater der Luditer, Anamiter, Lehabiter, Naftuhiter,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 11 in der Lutherbibel

Mizrajim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuhiter,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 11 in der Einheitsübersetzung

Ägypten zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuhiter,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 1 11 in der Elberfelder Bibel

Und Mizrajim zeugte die Luditer und die Anamiter und die Lehabiter und die Naftuhiter

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 1 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Mizrajims Nachkommen waren die Luditer, Anamiter, Lehabiter, Naftuhiter,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 11 in der Schlachter 2000

Mizraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphtuchiter,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 1 11 in der New International Version

Egypt was the father of the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 1 11 in der Hoffnung für Alle

Von Mizrajim stammten ab: die Luditer, Anamiter, Lehabiter, Naftuhiter,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-1/vers-11 [gedruckt am 07.08.2026]