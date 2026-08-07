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1. Chronik 1,49

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 1 43-50 in der Gute Nachricht Bibel

Bevor es in Israel einen König gab, herrschten über das Land Edom nacheinander folgende Könige: Bela, der Sohn Beors, in der Stadt Dinhaba; Jobab, der Sohn Serachs, aus der Stadt Bozra; Huscham aus dem Gebiet des Stammes Teman; Hadad, der Sohn Bedads, in der Stadt Awit; er besiegte die Midianiter in einer Schlacht auf dem Gebiet von Moab; Samla aus der Stadt Masreka; Schaul aus der Stadt Rehobot am Fluss; Baal-Hanan, der Sohn Achbors; Hadad in der Stadt Pagu; seine Frau Mehetabel war eine Tochter Matreds und Enkelin Me-Sahabs.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 49 in der Lutherbibel

Als Schaul starb, wurde König an seiner statt Baal-Hanan, der Sohn Achbors.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 49 in der Einheitsübersetzung

Als Schaul starb, wurde König an seiner Stelle Baal-Hanan, der Sohn Achbors.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 1 49 in der Elberfelder Bibel

Und Schaul starb; und an seiner Stelle wurde Baal-Hanan, der Sohn Achbors, König.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 1 49 in der Neue Genfer Übersetzung

König Baal-Hanan, der Sohn Achbors,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 1 49 in der Schlachter 2000

Als Saul starb, wurde Baal-Hanan, der Sohn Achbors, König an seiner Stelle.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 1 49 in der New International Version

When Shaul died, Baal-Hanan son of Akbor succeeded him as king.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 1 49 in der Hoffnung für Alle

König Baal-Hanan, der Sohn von Achbor;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-1/vers-49 [gedruckt am 07.08.2026]